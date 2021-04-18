18 апреля 2021

Синоптики предупредили об опасной погоде в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности Фото:

В Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Синоптики предупреждают, что ожидается ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 20 апреля.

Ранее синоптики заявили, что в Москве и области на неделе будет осенняя погода с дождями и мокрым снегом. Также в регионе усилится ветер, а атмосферное давление будет резко колебаться. По мнению синоптиков, это негативно отразится на метеозависимых людях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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