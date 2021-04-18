В Москву придет осенняя погода

В регионе будут идти дожди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве и области на неделе будет осенняя погода с дождями и мокрым снегом. Об этом предупреждают синоптики.

«Со вторника температура понизится до нуля градусов. Местами ожидается мокрый снег. Дневная температура не поднимется выше 10 градусов тепла. Такая погода больше соответствует октябрю. Например, в среду может выпасть около половины от месячной нормы осадков — до 25 мм», — пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Также в регионе усилится ветер, а атмосферное давление будет резко колебаться. По мнению синоптиков, это негативно отразится на метеозависимых людях.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что во всем Центральном федеральном округе установится облачная погода с затяжными дождями. Однако температура, по мнению научного руководителя центра Романа Вильфанда, будет в пределах климатической нормы.