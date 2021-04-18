18 апреля 2021

В Госдуме предложили изменить закон о ПДД

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Депутаты предложили регулировать ПДД федеральным законом Фото:

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Об этом сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения планируется внести в закон «О безопасности дорожного движения». «Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права, — говорится в документе, который опубликовал Нилов в своем Telegram-канале.

Авторы проекта также отмечают, что сейчас не урегулирован ряд вопрос, например, тонировка стекол автомобилей и использование электроскутеров и электросамокатов. Если законопроект будет одобрен, нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что для электросамокатов необходимо выделить оборудованные дорожки, которые будут находиться в пределах пешеходной зоны. Лысаков также рассказал о трудностях принятия закона об ограничении скорости для самокатов, скейтбордов и подобных средств передвижения. По словам депутата, соблюдение такого закона невозможно контролировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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