Депутат Госдумы РФ призвал ввести новые ПДД

Вячеслав Лысаков считает, что для самокатов нужно выделить оборудованные дорожки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для электросамокатов необходимо выделить оборудованные дорожки, которые будут находиться в пределах пешеходной зоны. С соответствующим предложением в разговоре с URA.RU выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Нужно выделить специальные дорожки для велосипедистов, скутеристов и тех, кто передвигается на электросамокате», — заявил Лысаков. Он отметил, что такие дорожки должны находиться не на проезжей части, а на тротуаре. Депутат подчеркнул, что по-другому регулировать поведение водителей электросамокатов невозможно.

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что электросамокаты необходимо отнести к классу мопедов. «Если мощность электросамоката составляет от 250Вт до 4кВт, то их нужно относить к мопедам», — уверен Соколов.

Он подчеркнул, что 19 апреля состоится заседания Общественной палаты РФ, где будет подниматься вопрос о введении правил для водителей электросамокатов. «Мало просто отнести их к мопедам. Нужно выделить для электросамокатов специальные полосы на дороге», — рассказал Соколов. Он подчеркнул, что для водителей таких транспортных средств нужно установить ограничение скорости — до 25 километров в час.

Ранее Лысаков рассказал о трудностях принятия закона об ограничении скорости для самокатов, скейтбордов и подобных средств передвижения. По словам депутата, соблюдение такого закона невозможно контролировать.