Соседов назвал Валю Карнавал «курицей» после ссоры с Долиной

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Валю Карнавал «курицей» после скандала с певицей Ларисой Долиной. Он заявил, что на месте Долиной устроил бы драку.
«Этот самый Галкин какую-то курицу посадил рядом с ней (Долиной). Это было оскорбительно для Долиной, просто оскорбительно», — рассказал Соседов «
Ранее блогер и певица Валя Карнавал поругалась с певицей Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, на что Валя Карнавал заявила, что старому поколению артистов нужно смириться с приходом новых звезд.
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