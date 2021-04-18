18 апреля 2021

Соседов назвал Валю Карнавал «курицей» после ссоры с Долиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседов заявил, что для Долиной оскорбительно сидеть рядом с Валей Карнавал

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Валю Карнавал «курицей» после скандала с певицей Ларисой Долиной. Он заявил, что на месте Долиной устроил бы драку.

«Этот самый Галкин какую-то курицу посадил рядом с ней (Долиной). Это было оскорбительно для Долиной, просто оскорбительно», — рассказал Соседов «Федеральному агентству новостей». Он заявил, что на месте Долиной «стукнул» бы и начинающей певице и ведущему Максиму Галкину.

Ранее блогер и певица Валя Карнавал поругалась с певицей Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, на что Валя Карнавал заявила, что старому поколению артистов нужно смириться с приходом новых звезд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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