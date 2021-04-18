Пермских школьников тайно поставили на учет к наркологу

Родители оханских школьников неожиданно выяснили, что их дети стоят на учете у нарколога (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьников Оханска (Пермский край) массово поставили на учет к наркологу без каких-либо на то оснований, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Родители детей пожаловались в прокуратуру, а в краевом минздраве назвали все технической ошибкой.

«В Оханске местный нарколог к себе на учет ставил чуть ли не целыми классами. Родители в шоке были, когда узнавали, что их 12-летние дети якобы употребляют наркотики», — рассказал URA.RU инсайдер. С подобной ситуацией столкнулись некоторые водители, которые обратились за справкой для получения новых водительских прав. Собеседник агентства полагает, что таким образом местные медики «выполняют план» и улучшают свои собственные внутренние показатели.

В прокуратуре Пермского края сообщили URA.RU, что провели проверку по жалобам родителей девяти школьников. «Врачом-наркологом допущено ошибочное внесение в электронные медицинские карты записи о коде обращения Z72.2 (использование наркотиков). Выставление указанного диагноза несовершеннолетним объективно не подтверждено», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Там отметили, что виновный медик привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Последние годы гражданам стала доступна информация об их посещениях медицинских организаций и выставленных диагнозах на портале госуслуг. Многие находят у себя в электронных медицинских картах посещение врача психиатра-нарколога с шифрами с буквой „Z“, что означает факт медицинского осмотра», — сообщил URA.RU главный нарколог минздрава Пермского края Григорий Козюков. Он уточнил, что при постановке на учет ставится другой шифр, который начинается с буквы «F».