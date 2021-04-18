18 апреля 2021
17 апреля 2021

Источник: задержан бывший свердловский топ-менеджер «Транснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Степанова задержали и доставили в Москву Фото:

В Казани задержан бывший директор завода «Транснефть-Синтез», екатеринбуржец Алексей Степанов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его версии, Степанова считают причастным к финансовым нарушениям на предприятии.

«Степанова задержали в Казани по материалам и обращению „Транснефти“. Его увезли в Москву для проведения следственных действий», — рассказал источник агентства. Он уточнил, что операцией занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Дозвониться до Степанова корреспонденту URA.RU не удалось, номер топ-менеджера заблокирован. В пресс-службу ГУЭБиПК агентство направило запрос, ответ на него к моменту публикации не поступил.

Алексей Степанов был отстранен от работы в «Транснефть-Синтез» в феврале 2020 года. По информации URA.RU, «Транснефть» вскрыла многочисленные финансовые нарушения в строительстве завода и поставках компонентов для изготовления продукции. Считается, что назначение Степанова было пролоббировано свердловским бизнесменом Алексеем Балашовым, который владеет торговыми центрами «Архитектор» и Sila Voli в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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