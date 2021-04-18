Источник: задержан бывший свердловский топ-менеджер «Транснефти»

Алексея Степанова задержали и доставили в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Казани задержан бывший директор завода «Транснефть-Синтез», екатеринбуржец Алексей Степанов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его версии, Степанова считают причастным к финансовым нарушениям на предприятии.

«Степанова задержали в Казани по материалам и обращению „Транснефти“. Его увезли в Москву для проведения следственных действий», — рассказал источник агентства. Он уточнил, что операцией занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Дозвониться до Степанова корреспонденту URA.RU не удалось, номер топ-менеджера заблокирован. В пресс-службу ГУЭБиПК агентство направило запрос, ответ на него к моменту публикации не поступил.

Алексей Степанов был отстранен от работы в «Транснефть-Синтез» в феврале 2020 года. По информации URA.RU, «Транснефть» вскрыла многочисленные финансовые нарушения в строительстве завода и поставках компонентов для изготовления продукции. Считается, что назначение Степанова было пролоббировано свердловским бизнесменом Алексеем Балашовым, который владеет торговыми центрами «Архитектор» и Sila Voli в Екатеринбурге.