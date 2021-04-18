Володин прогнозирует новые санкции против России

США может ввести новые санкции, чтобы попытаться ослабить российскую промышленность. Об этом в своем telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль», — предположил Володин. Он объяснил, что таким образом Америка попытается остановить экономическое развитие России.
Спикер Госдумы считает, что Штатам невыгодно развитие РФ как сильного суверенного государства. Именно этот факт вызывает бурную негативную реакцию у Америки. Поэтому Володин посоветовал властям РФ «поднять цену» антироссийским высказываниям США. Страна должна не допустить иностранного вмешательства в свои дела, подчеркнул политик.
15 апреля американский президент Джо Байден принял пакет новых санкций против России. Аналитик Степан Демура считает, что США добиваются того, чтобы цена доллара выросла до 125 рублей, пишет «Национальная служба новостей». При этом в Евросоюзе не разрабатывают никаких дополнительных санкций против РФ, подчеркивает агентство Nation News.
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