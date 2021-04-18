Дамбу строила компания областного депутата Николая Руссу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В районе деревни Ушаково (Тюменский район Тюменской области) прорвало дамбу, построенную осенью 2020 года. Об этом в паблике «Наш столичный» в соцсети «ВКонтакте» сообщил анонимный пользователь, приложив к посту видео. По данным с портала госзакупок, сооружение было построено компанией «Мостострой-11», которая принадлежит депутату Тюменской областной думы Николаю Руссу.

«Дамба, которую построили в октябре 2020 года по улице Советской в деревне Ушакова, не выдержала первого же испытания водой. На кадрах видно, что вода уходит под конструкцию с одной стороны и выходит с противоположной в обход основного русла», — написал тюменец.

На пост в паблике отреагировала пресс-служба администрации Тюменского района. По информации чиновников, проектная документация на строительство дамбы прошла государственную экспертизу. Кроме того, получены все необходимые документы о соответствии построенного объекта нормативным требованиям.

«В причинах данной нештатной ситуации будет разбираться комиссия, как только произойдет полный спуск воды для обследования дна и искусственной насыпи сооружения. По итогам обследования подрядная организация приступит к восстановительным работам. Для безопасности граждан дорога, проходящая по объекту, временно перекрыта», — заявили в администрации. URA.RU также направило запрос в «Мостострой-11» с просьбой прокомментировать ситуацию — ответ на него ожидается.