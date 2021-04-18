25-летний омич задержан в Губкинском за призывы к терроризму Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Омска якобы призывал к террористической деятельности в мечети Губкинского (ЯНАО). Такую версию событий рассказал URA.RU источник в окружном следственном управлении СКР.

По данным источника, молодого человека зовут Адам Сайфутдияров. «Адам Сайфутдияров, находясь в мечети Губкинского, осознавая противоправность своих действий, публично заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании», — рассказал агентству источник.

Получить официальный оперативный комментарий в пресс-службе СКР по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос.

Руководитель Духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов отрицает возможность призывов к терроризму в мечети. «Это не могло произойти. У нас есть указания Верховного муфтия и мое распоряжение по Ямалу, что только аттестованные и дипломированные специалисты проводят проповеди и обращения к народу», — рассказал URA.RU Хайдар Хафизов. Он также отметил, что Духовное управление не допускает ответвления от традиционного ислама, объединив мусульман в округе.

Ранее URA.RU сообщало, что 25-летний омич, находясь на территории ЯНАО, пропагандировал в социальных сетях терроризм и высказывался об идеологии публично, призывая к созданию организации и участию в деятельности международных террористических организаций «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Против мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).