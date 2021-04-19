Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду отправится в Москву, чтобы прослушать послание президента РФ Федеральному Собранию. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с графиком главы региона.
«В среду в графике губернатора — послание президента РФ Федеральному Собранию», — сообщил собеседник агентства. Также, по его данным, Куйвашев в понедельник отправится с рабочим визитом в Невьянск.
Кроме того, в планах губернатора значатся встречи с вице-президентом ФИДЕ Виорелом Бологаном и делегацией ассоциации «SportAccord». Также на предстоящей неделе глава региона примет участие в церемониях открытия Евразийского экономического форума молодежи и «Академии волейбола Николая Карполя».
В пресс-службе губернатора Свердловской области подтвердили поездки главы региона в Невьянск и Москву. «Губернатор Евгений Куйвашев в понедельник работает в Невьянске. В программе главы региона, в частности, — новая школа и два предприятия. Одно из них — фабрика „Мультитекс“ — в период пандемии получила господдержку на сохранение и развитие бизнеса. Кроме того, ожидается, что губернатор во второй части рабочей поездки посетит гончарную мастерскую семьи Масликовых в Нижних Таволгах. Напомню, по личному поручению Евгения Куйвашева в 2019 году мастерской была оказана помощь для восстановления после пожара», — сообщила пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.
Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Свердловской области 8 апреля было отменено очередное заседание. Это произошло из-за командировки губернатора в Москву.
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