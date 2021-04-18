Свердловский клуб охотников попал в скандал с переделом власти

В обществе охотников и рыболовов Екатеринбурга меняется председатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбургском городском обществе охотников и рыболовов (ЕГООиР), где состоят крупные предприниматели и чиновники, назрел скандал из-за смены руководителя. Действующий председатель правления Николай Карабут, возглавляющий союз больше 30 лет, решил передать пост своей дочери, обойдя требование устава о выборах. Теперь дело будет рассмотрено в суде, рассказал URA.RU член ЕГООиР Максим Владимиров.

«В этом году должна была пройти пятилетняя конференция по переизбранию председателя, перед которой Карабут объявил, что сложит полномочия. Он заявил, что хочет все передать дочери — Светлане Берсеневой. И под это дело руководство ЕГООиР изменило порядок выборов», — сказал Владимиров. Впервые, вопреки уставу общества, голосование по всем вопросам сделали тайным, общее собрание делегатов отменили, а подсчитывать голоса назначили мандатную комиссию, утвержденную руководством ЕГООиР — копия соответствующего документа есть у URA.RU.

Возмущенные члены общества потребовали от Минюста РФ пока не менять председателя правления, и это ходатайство было одобрено. Владимиров также подал заявление в Октябрьский районный суд Екатеринбурга о незаконности протокола конференции. «Надеемся, судья нас поддержит», — поделился он. Член совета ЕГООиР Дмитрий Серов пояснил, что охотники не выступают против кандидатуры Берсеневой: «Она давно работает, знает деятельность изнутри, мы все ее уважаем. Но мы хотели бы, чтобы действовали демократические процедуры».

В ЕГООиР, отвечая на вопросы о нестандартном формате конференции, сослались на пандемию коронавируса: «Форма учитывала нормы и рекомендации, в том числе губернатора Свердловской области и Роспотребнадзора, по проведению мероприятий». Связаться со Светланой Берсеневой и Николаем Карабутом URA.RU к моменту публикации не удалось.