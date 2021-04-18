18 апреля 2021
17 апреля 2021
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В Пермском крае перекроют региональную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс, проверка на дорогах, жезл дпс
Движение автотранспорта на период ограничения будет организовано в объезд Фото:

В Пермском крае 9 мая будет частично ограничен проезд по региональной трассе Голдыри—Орда—Октябрьский. Это связано с прохождением праздничной колонны, указано в приказе министерства транспорта края. Документ опубликован на сайте минстранса.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при прохождении праздничной колонны по случаю Дня Победы на территории села Орда ввести временное прекращение движения транспортных средств по автодороге регионального значения Голдыри—Орда—Октябрьский 9 мая», — говорится в приказе. Проезд транспорта по дороге будет ограничен с 10:30 до 11 часов по местному времени.

На странице администрации Ординского района во «Вконтакте» сообщается, что 9 мая в Орде пройдет традиционное шествие «Бессмертный полк». Движение автотранспорта будет организовано в объезд перекрытого участка дороги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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