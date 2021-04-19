Власти Чехии лишили Росатом важного тендера

Российская компания лишилась возможности выиграть тендер на строительство энергоблока АЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чехия исключила Росатом из числа претендентов на тендер по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом сообщает чешский вице-премьер, глава местного министерства промышленности и торговли Карел Гавличек.

«В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа подрядчиков для] возможности участия в тендере», — приводит слова Гавличека ТАСС. Также корпорация не сможет стать субподрядчиком. Ранее за отстранение Росатома от тендера высказывался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Среди участников тендера остались южнокорейская компания KHNP, американо-канадская Westinghouse и французская EDF. Причиной отстранения россиян послужила новая информация о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Чешские власти уверены, что к этому причастны российские спецслужбы.

Ранее стало известно о высылке 18 российских дипломатов из Чехии. После этого чешского посла вызвали в МИД РФ. В здании министерства он не провел и 20 минут, пишет агентство Nation News. Позже Россия выслала 20 чешских дипломатов, напоминает RT.