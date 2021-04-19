Политологи спрогнозировали явку на митинге за Навального в Тюмени

23 января за Навального в Тюмени вышли, по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, запланированный в Тюмени 21 апреля, будет не таким многочисленным как подобные акции в январе. Таким мнением с URA.RU поделились местные политологи. Мероприятия, прошедшие 23 и 31 января, по разным оценках, собрали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Политолог Александр Безделов считает, что одним из факторов снижения явки станет задержания, которыми сопровождались прошлые акции. Тогда более десятка жителей Тюмени оштрафовали на сотни тысяч рублей. «Другой фактор — рабочий день. Да и в целом, количество участников несанкционированных митингов раз от раза снижается», — отмечает Безделов.

Аркадий Либерман согласен с коллегой. «После январских событий власти провели работу, по результатам которой часть протестующих отсеется. Кроме того, в январе для части вышедших митинг был своеобразной тусовкой, они не совсем понимали, зачем выходят на улицу», — заметил эксперт.

По словам политолога, единственным факторов в пользу высокой явки на митинг может стать погода (в январе митинги проходили в 30-градусные морозы — прим. ред.). «Но в любом случае, я бы не ждал, что в Тюмени количество митингующих даже в процентном соотношении приблизится к показателям других городов, Екатеринбурга, в частности», — прогнозирует политолог.

Получить комментарий от сторонников Навального не удалось — контактный телефон регионального штаба оказался выключен. Ранее агентство сообщало, что в онлайне более 4200 тюменцев были готовы выйти на улицы. При этом источник URA.RU в правоохранительных органах предупредил участников митинга о том, что силовикам разрешили действовать против протестующих максимально жестко.