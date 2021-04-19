Тюменским силовикам разрешили жестко действовать на митингах

Несанкционированный митинг «Свободу Навальному» запланирован на 21 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Тюменским силовикам разрешили действовать на несанкционированном митинге «Свободу Навальному» максимально жестко. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным структурам.

Ранее штаб Навального анонсировал проведение несогласованной с властями акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, которая запланирована на 21 апреля. «Полиции и другим правоохранительным структурам разрешили действовать на акции максимально жестко, но в рамках закона. То есть, с провокаторами, активными участниками этой несогласованной акции никто особо возиться будет. Если закон нарушается — действия нарушителя нужно пресекать. В этом заключается работа полиции и других соответствующих структур. В каких-то ситуациях они будут действовать более решительно, чем раньше. Но, повторюсь, что в рамках закона», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

На официальном сайте УМВД по Тюменской области опубликовано предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях. «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться», — отметили в тюменском УВД.

Получить оперативный комментарий в тюменском штабе Навального URA.RU не удалось: телефон организации, указанный в открытых источниках, оказался недоступен. Акции «Свободу Навальному» запланированы в более чем 60 городах России. В настоящее время на митинг в Тюмени зарегистрировалось 4 244 человека. Это в разы больше числа участников январских протестов. Они были несогласованными и прошли с задержаниями. Некоторые участники получили штрафы — от 10 до 15 тысяч рублей.