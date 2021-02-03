В Тюмени участников митингов оштрафовали на сотни тысяч рублей

С момента митинга 23 января в суды поступило 37 производств на участников несанкционированных акций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени участники несанкционированных митингов получили штрафы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. При этом рассмотрение дел все еще продолжается, новые материалы поступают в суды постепенно.

«После митинга 31 января штрафы были назначены 14 жителям Тюмени. Десять из них должны заплатить по 15 тысяч рублей, четверо — по 10 тысяч», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

До этого взыскания наложили еще на девятерых тюменцев, но уже за участие в несанкционированном митинге, который прошел 23 января. Пять человек получили штрафы по 10 тысяч рублей, четверо — по 15 тысяч.

Два административных производства за акцию 31 числа также поступили в Ленинский районный суд Тюмени. Узнать о наказании для фигурантов этих дел не удалось — в пресс-службе органа на звонки не ответили. При этом ранее суд рассмотрел три материала, связанных с митингом 23 января. Тогда троих сотрудников тюменского штаба Навального отправили под арест. Еще два административных материала суд не принял, вернув протоколы их составителям. Накануне один из них был рассмотрен вновь, о наказании для нарушителя пока неизвестно.

Первая январская акция в поддержку Алексея Навального также проходила и в Тобольске. За нее трое человек получили штрафы по 10 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда, сейчас там ожидают поступления протоколов на граждан, вышедших на улицу 31 января.

В числе тех, на кого составляли протоколы об административных нарушениях, превалируют мужчины. На них в суды поступило 22 материала, на женщин — 15.

Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Тюмени и других городах России 23 и 31 января. Люди вышли на улицы после задержания оппозиционера — его взяли под стражу в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел с лечения в Германии. Поводом стало объявление Навального в розыск из-за нарушения им правил испытательного срока. 2 февраля суд отменил условный срок для Навального, заменив его на реальный — 2 года и 8 месяцев лишения свободы.