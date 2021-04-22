Самые богатые депутаты думы ХМАО поменялись местами в рейтинге

Декларации о доходах депутатов думы ХМАО опубликованы на сайте органов государственной власти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По итогам 2020 года в рейтинге самых богатых депутатов ХМАО единоросс Алексей Андреев уступил первое место члену партии «Едина Россия» Степану Пыталеву. За прошлый год парламентарий заработал 292 млн рублей. Декларации народных избранников о доходах за 2020 были опубликованы на сайте окружного парламента.

«Декларированный годовой доход — 292 млн 028 тысяч 297,87 рублей», — указано в декларации Степана Пыталева. По сравнению с 2019 депутат увеличил свой доход на 92 млн рублей. У него в собственности квартира, нежилое здание и трансформаторная подстанция. Пыталеву принадлежит автомобиль «Mercedes-Benz GLS 63 AMG».

На второй строчке в списке самых богатых депутатов ХМАО идет единоросс Алексей Андреев. Он задекларировал доход в 162 млн рублей. 2020 стал для депутата менее успешным, так как парламентарий потерял в доходе 62 млн. Однако Андреев купил квартиру и три земельных участка общей площадью почти 15 тыс. кв. м.

Замыкает топ-3 самых богатых депутатов думы ХМАО также член партии «ЕР» Андрей Осадчук. Он заработал в 2020 году 105 млн рублей, что на 45 млн меньше, чем годом ранее. Депутат приобрел ½ доли двух земельных участков и 87 нежилых помещений. Примечательно, что супруге Осадчука удалось заработать 61 млн рублей.

Спикер регионального парламента, член партии «Единая Россия» Борис Хохряков задекларировал 12,5 млн рублей. Его доход упал на три млн по сравнению с 2019 годом, но тогда депутат продал недвижимость. Хохряков в 2020 купил земельный участок. Также на спикера думы ХМАО зарегистрированы легковые автомобили «Toyota Land Cruiser 80» и «Toyota Land Cruiser 200».

Ранее URA.RU писало, что в думе ХМАО самыми бедными депутатами оказались оппозиционеры. Скромнее всех в югорском парламенте депутат с заработком 750 тысяч рублей.