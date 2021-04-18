Клиенты осадили офис закрывшегося банка «Нейва» в Екатеринбурге

У главного офиса «Нейвы» выстроилась огромная очередь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вкладчики банка «Нейва», у которого Центробанк отозвал лицензию, выстроились в очередь у офиса в Екатеринбурге. Клиенты несколько часов ждут возможности написать заявление о возврате денег со счетов, но в здание их не пускают. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«У офиса на Чапаева скопилась огромная очередь. Люди хотят запросить возврат средств, потому что в пятницу [16 апреля, когда было объявлено об отзыве лицензии] им пообещали, что с понедельника принимают заявления», — сообщили очевидцы. В холл банка клиентов не пускают, очередь из примерно 30 человек ждет на крыльце.

В банке «Нейва» заявили URA.RU, что клиенты напрасно пришли подавать заявления. «Пока что не назначен банк-агент, через который будут производится выплаты. В дальнейшем Агентство по страхованию вкладов назначит банк, и с 30 апреля выплаты начнут производить. Когда будет назначен банк-агент, клиенты смогут обратиться и написать заявление о перечислении средств, а пока им нет смысла обращаться в отделения», — сказал представитель банка.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным ЦБ, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. Председатель правления банка Константин Левушкин связал отзыв лицензии у его структуры с новыми санкциями США против РФ.