Евросоюз призвал Россию отвести войска от украинской границы

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В Европе хотят, чтобы Россия увела войска с места полевых учений на границе с Украиной Фото:

Европейские политики хотят, чтобы Россия убрала свои войска от границы с Украиной. С такой просьбой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — приводит слова Борреля ТАСС. Политик заявил об этом в ходе видеообращения перед переговорами руководителей МИД стран Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС обсудит ситуацию на границе России и Украины, где стоят российские войска для полевых учений.

Боррель также отметил, что напряженность растет еще и между Россией и ЕС, пишет RT. Ранее снизить уровень напряженности на границе с Украиной уже призывал президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает агентство Nation News. Тем временем в США территории над Россией и Украиной признали опасными для полетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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