Евросоюз призвал Россию отвести войска от украинской границы

Европейские политики хотят, чтобы Россия убрала свои войска от границы с Украиной. С такой просьбой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной», — приводит слова Борреля ТАСС. Политик заявил об этом в ходе видеообращения перед переговорами руководителей МИД стран Евросоюза. Боррель подчеркнул, что ЕС обсудит ситуацию на границе России и Украины, где стоят российские войска для полевых учений.
Боррель также отметил, что напряженность растет еще и между Россией и ЕС, пишет RT. Ранее снизить уровень напряженности на границе с Украиной уже призывал президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает агентство Nation News. Тем временем в США территории над Россией и Украиной признали опасными для полетов.
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