Со свердловских бюджетников собирают пароли от Госуслуг

Аккаунты на Госуслугах помогут продвинуть нужных кандидатов на праймериз «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Руководители бюджетных учреждений Свердловской области собирают логины и пароли к аккаунтам подчиненных на портале госуслуг. Как сообщил URA.RU источник, близкий руководству региона, это делается с целью продвижения нужных кандидатов на праймериз «Единой России».

«Цель — проголосовать за нужных кандидатов на праймериз ЕР в нужный день. От всех работников бюджетных учреждений требуют зарегистрироваться на госуслугах и на сайте предварительного голосования», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что наиболее принципиальным угрожают увольнением. Инсайдер выразил опасение, что впоследствии аккаунты бюджетников могут использоваться в мошеннических целях.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» URA.RU заверили, что сайт предварительного голосования имеет многоуровневую систему идентификации и защиты персональных данных. «Одного логина и пароля недостаточно. Ну, и не надо забывать, что подобный сбор персональных данных — наказуемое дело», — сказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер.

По словам адвоката Павла Бабикова, принуждение к передаче аккаунтов на портале госуслуг нарушает сразу несколько норм права. «Если человек добровольно передает сведения — это одно дело. Если происходит принуждение под угрозой, то это имеет признаки преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни), а также законом о персональных данных», — прокомментировал ситуацию адвокат. Санкция за подобные нарушение предусматривает разные виды наказания — от солидного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.