Поставщик газовых гигантов в ЯНАО задолжал сотрудникам миллионы

Зарплату сотрудникам выплатили только после вмешательства прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупная компания ООО «Элемент» в Новом Уренгое (ЯНАО), оказывающая услуги по перевалке, хранению и транспортировке нефти и опасных грузов, задолжала 11 млн рублей своим сотрудникам. О этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что 133 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь 2021 года. Размер задолженности превысил 11 млн рублей», — говорится в отчете на сайте ведомства. Прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила административное дело за несвоевременную выплату зарплаты. Задолженность была полностью погашена.

Получить оперативный комментарий в «Элементе» не удалось — на звонки агентства там не отвечают. В компанию направлен официальный запрос.

На сайте ООО «Элемент» сказано, что это крупнейшая организация, оказывающая услуги по перевалке и хранению нефти и нефтепродуктов. Компания имеет в собственности нефтебазу с резервуарным парком, расположенную на участке, который предоставила администрация Пуровского района в долгосрочную аренду. Партнерами организации являются ПАО «Газпром нефть», АО «АРТИКГАЗ» (НОВАТЭК), ООО «Газпромнефть-Ямал» и другие нефтедобывающие компании.