Синоптики заявили о климатических качелях в майские праздники

Май в России будет теплым, сообщают синоптики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В мае в европейской части России начнутся климатические качели. Начало месяца будет холодным, но на праздниках ситуация изменится, сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы стартуем с достаточно прохладных позиций. <…> И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы», — заявил Тишковец в разговоре с РИА «Новости». Весь оставшийся месяц тепло пойдет по нарастающий с небольшим превышением нормы, отметил синоптик.

Тишковец отметил, что прогноз актуален в центральной и европейской частях России. Однако север страны составит исключение, там май начнется с тепла.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в центральной России ожидается снег после теплой недели. Кроме того, в одном из регионов страны объявлено штормовое предупреждение, пишет агентство Nation News. Также резкие перепады температуры прогнозируют в Тюмени, пишет RT.