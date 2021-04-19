Синоптики заявили о климатических качелях в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, набережная, осеннее солнце, благоустройство, бюро стрелка, виды екатеринбург
Май в России будет теплым, сообщают синоптики Фото:

В мае в европейской части России начнутся климатические качели. Начало месяца будет холодным, но на праздниках ситуация изменится, сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы стартуем с достаточно прохладных позиций. <…> И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы», — заявил Тишковец в разговоре с РИА «Новости». Весь оставшийся месяц тепло пойдет по нарастающий с небольшим превышением нормы, отметил синоптик.

Тишковец отметил, что прогноз актуален в центральной и европейской частях России. Однако север страны составит исключение, там май начнется с тепла.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в центральной России ожидается снег после теплой недели. Кроме того, в одном из регионов страны объявлено штормовое предупреждение, пишет агентство Nation News. Также резкие перепады температуры прогнозируют в Тюмени, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...