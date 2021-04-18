Европейскую часть России накроет снег

В европейской части России пойдет снег в конце апреля. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В ночь на среду [пройдут] наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и [существует] большая вероятность мокрого снега», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». Всего выпадет около пятой части от месячной нормы осадков. Вильфанд объяснил, что теплая погода в европейской части России сменяется холодом из-за приближающегося циклона с северо-восточным ветром.
Температура опустится на 10 градусов по сравнению с прошлой неделей. Так, ночью с понедельника на вторник в Москве и Московской области столбик термометра покажет от 0 до 4 градусов. Дневная температура в понедельник составит около 12 градусов. Однако циклон пройдет быстро, уже в 22 апреля потеплеет до 13—18 градусов, отмечает Вильфанд.
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности до 20 апреля из-за погоды в Москве, пишет RT. Ожидалось, что в среду в столице России может выпасть до половины месячной нормы осадков. Ранее Вильфанд рассказал, какое лето ждет россиян в 2021 году, отмечает телеканал 360.
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