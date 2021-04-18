В ХМАО обостряется конкуренция за кресло депутата Госдумы

В ХМАО увеличивается число претендентов на депутатский мандат в Госдуме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО усиливается конкуренция по 223-му одномандатному избирательному округу в Государственную Думу. Помимо вице-губернатора Югры Вадима Шувалова, баллотироваться в федеральный парламент от восточной части региона собираются новый член партии «Справедливая Россия» Александр Клишин и представитель ЛДПР Евгений Марков. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Новоиспеченный „справедливоросс“ [Александр] Клишин собирается идти в Госдуму по 223-му одномандатному избирательному округу. Кроме того, он включен в партийный список по ХМАО и Томской области. Выдвигаться как одномандатник по этому округу собирается и депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Так что [вице-губернатору ХМАО Вадиму] Шувалову предстоит ожесточенная схватка за кресло на Охотном ряду», — прокомментировал ситуацию инсайдер.

Клишин в разговоре с URA.RU заявил, что пока не комментирует свои планы по выдвижению на осенних выборах. «У нас все решения будут озвучены на съезде партии, который состоится в июне». Лидер регионального отделения «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк подтвердил информацию, что все решения будут приняты на партийной конференции. Марков сказал, что находится в самолете и не может сейчас давать комментарии. Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов подал документы для участия в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. Он идет по 223-му одномандатному округу, в который входят Сургут, Нижневартовск и ряд других городов, расположенных на востоке ХМАО.