Власти раскрыли, как в Кургане отметят День Победы

В День Победы в Кургане пройдет парад, организуют праздничную торговлю, а вечером состоится салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздничную торговлю организуют в Кургане 9 мая. В этот же день в 22 часа состоится салют. Постановления городской администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета. Ранее власти приняли решение провести в День Победы парад и праздничные концерты.

«Разрешить проведение пиротехнического представления (фейерверка) 9 мая 2021 года в 22.00», — указано в одном из документов. Управлению МВД по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка при проведении праздничного салюта, 7-му отряду федеральной противопожарной службы по Курганской области — обеспечить пожарную безопасность.

В рамках праздничной торговли администрация Кургана разрешила продавать на улицах сувениры, изделия народного художественного промысла, карнавальную и праздничную продукцию, игрушки, украшения и бижутерию, а также кондитерские изделия, попкорн, сладкую вату, беляши, чебуреки, мороженое и другие продукты и безалкогольные напитки. Разрешение на торговлю выдает департамент экономического развития. Стоимость торгового места с продовольственными товарами составит 580 рублей за кв.м, непродовольственными товарами — 570 рублей за кв.м, сувенирами — 450 рублей за кв. м.

В день 76-й годовщины Победы в Кургане пройдет митинг-парад, сообщало ранее URA.RU. Также в столице Зауралья запланированы концерты на нескольких площадках, в том числе в недавно отремонтированных скверах им. Высоцкого, Гагаринском, Библиотечном, Шахматном, а также в новом сквере на улице Победы и в парке Победы.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий ко Дню Победы в Курганской области прошло в онлайн-формате. Парад не проводился, а во время салюта центральную площадь Кургана перекрывали для машин и пешеходов.