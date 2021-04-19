Британский посол встретится с екатеринбургским бизнесменом

Дебора Броннерт навестит штаб-квартиру РМК и пообщается с Игорем Алтушкиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт приедет в Екатеринбург. Как рассказал URA.RU источник в органах свердловской власти, на 20 апреля у нее запланирована встреча с главой РМК Игорем Алтушкиным в офисе компании.

«Также посол позавтракает с президентом фонда Ельцин Центра Александром Дроздовым и встретится с директором ЦПКиО Екатериной Кейльман», — сообщил собеседник агентства. Кроме того, в программе визита Деборы Броннерт — открытие онлайн-семинара «Изменение климата на Урале. От прошлого к будущему». В 18.30 посол вылетит в Москву.

В отделе прессы и связей с общественностью британского посольства не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе Ельцин Центра обещали уточнить информацию позднее. До пресс-службы РМК на момент публикации дозвониться не удалось.

Обновлено в 15:48. Пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина сообщила, что Александр Дроздов 20 апреля будет находиться в Москве и не планирует встречаться с послом. В пресс-службе РМК подтвердили, что встреча предварительно запланирована.