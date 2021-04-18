Управляющие компании Тюмени развязали войну за новостройки

Тюменские УК ведут борьбу за управление новостройками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители микрорайона «Легенда Парк» обвинили управляющую компанию «Меридиан-Сервис» в подделке подписей жильцов дома по адресу Фармана Салманова, 4. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. В компании, в свою очередь, уверены, что подобные обвинения — это часть войны за новостройки.

«Мы только переходим к новой УК «На Полевой»». Когда начали разбираться, то узнали, что многие наши соседи якобы проголосовали за то, чтобы остался «Меридиан», хотя они этого не делали», — рассказал URA.RU Виктор Сальников, проживающий по адресу Фармана Салманова, 4.

Жители соседнего дома по адресу Фармана Салманова, 6 заявили агентству, что отказались от услуг УК «Меридиан-Сервис». «От услуг УК „Меридиан-сервис“ жители Фармана Салманова, 6 отказались, потому что там были завышенные тарифы и ужасное обслуживание. К тому же, она является организацией застройщика, с главной целью: уклонение от исполнения гарантийных обязательств. В июле 2020 года руководство застройщика и УК „Меридиан“ пообещали за 3 месяца устранить все недостатки домов, но так ничего и не сделали. Процедура смены УК была проведена легитимно, с исполнением всех требований законодательства. УК „На Полевой“ нас полностью устраивает. После смены УК „Меридиан-Сервис“, в нашем доме начали происходить разные неприятные вещи, такие как поломка домофона, разрисовка входной группы и т. д. Предполагаем, что все это происходит не без участия представителей данной компании», — пояснили URA.RU представители совета дома.

В УК «Меридиан-Сервис» обвинения в свой адрес отрицают. «Встреча с жильцами в июле 2020 года действительно была. Все, что мы там обещали — мы устранили, несмотря на пандемию. Вопросы тарификации обусловлены качеством услуг. Мы их оказываем на высоком уровне. Что касается подделки подписей, то в данный момент идут судебные разбирательства как раз в отношении УК „На Полевой“ по дому Фармана Салманова, 6», — отметили в УК «Меридиан-Сервис».

В УК «На Полевой» заявили, что компания добросовестно исполняет взятые на себя обязательства и претензий от жильцов не имеет. В государственную жилищную инспекцию Тюменской области направлен письменный запрос.