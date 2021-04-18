18 апреля 2021
17 апреля 2021
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Глава депздрава ХМАО объявил войну алкобизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, добровольский алексей
Глава депздрава в ХМАО заявил о чрезмерном количестве алкогольных магазинов в Югре Фото:

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский заявил о желании составить публичный антирейтинг городов ХМАО и сопоставить количество алкомаркетов с численностью населения. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

«Добило обилие рюмочных, пивных, водочных и прочих точек. К „Красному и белому“ добавились „Бирхауз“, „20 грамм“, „Ерш“, „Пивоман“, „Свежевъ“, „Море пива“, „Алкомаркет“. Грустно. Когда-то мощь города или села измерялась количеством куполов на церквях», — написал Добровольский.

В публикации чиновник обратился к заместителю министра здравоохранения РФ Олегу Салагаю и члену Совета Федерации от правительства ХМАО Эдуарду Исакову. Они пока публично не ответили на его призыв. При этом инициативу чиновника поддержали 83% пользователей, проголосовавших в опросе, который он запустил на своем же аккаунте.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО нашли способ избавиться от нелегального алкобизнеса. Тогда депутаты думы ХМАО обсудили законопроект, который ограничит торговлю алкоголем в магазинах, «замаскированных» под бары.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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