Мэрия забирает землю у курганского застройщика

Мэрия Кургана спорит с застройщиком из-за земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана через суд требует от местного застройщика Александра Бабочкина освободить территорию в Заозерном микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Администрация города обратилась в Курганский городской суд с исковым заявлением об освобождении земельного участка, расположенного в 5-м микрорайоне, в районе строения 32, и снятии с государственного кадастрового учета расположенного на данном участке объекта незавершенного строительства в связи с прекращением срока действия аренды на указанный земельный участок», — пояснили в администрации.

Власти уточнили, что суд аннулировал право собственности на объект незавершенного строительства. Застройщику было выдано требование освободить земельный участок. Однако оно исполнено не было, в связи с чем администрация города обратилась в суд с исковым заявлением.

По сведениям инсайдера, приближенного к строительной сфере, Бабочкин планировал построить там крупнейший в Заозерном спорткомплекс. Совместно с инвестором из Челябинска был вложен 1 млн рублей в проект здания. «Сейчас мэрия забрала землю. Вместо того, чтобы использовать средства предпринимателя для возведения объекта, есть информация, что будут строить его за бюджетные средства. Странное решение для дефицитного бюджета города», — считает источник.

Предприниматель Бабочкин прокомментировал URA.RU, что практически освободил территорию застройки. Большая часть объекта незавершенного строительства — спорткомплекса — вывезена. Остальное мешает вывезти неустойчивый из-за растаявшего снега грунт. Вскоре и он будет вывезен.

Ранее URA.RU писало, что жильцы новой многоэтажки №16 по улице Сибирская подали коллективный иск на администрацию Кургана и челябинского проектировщика. Курганцы требуют остановить строительство дома по соседству.