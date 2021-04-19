Российские отели будут штрафовать за рост цен на отдых

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, номер отеля, гостиница, пансионат, отдых, отпуск
Разъяснения о штрафных санкциях для отелей подготовили Ростуризм и ФАС Фото:

В России могут начать штрафовать отели и гостиницы за необоснованный рост цен на размещение. Об этом сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

«Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке», — сказала Лысенкова. По ее словам, подготовленные совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), разъяснения о штрафах будут направлены в отели и гостиницы, пишет ТАСС.

Стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем выросла на 50% после ввода ограничений на перелеты в Турцию. Путевки на май подорожали на 112%. В это же время стоимость отдыха на Сейшелах обойдется от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, передает агентство Nation News. Туры на Кубу будут дороже турецких путевок примерно на 20 — 30%. Отдых в Арабских Эмиратах для россиян подешевеет на 30 — 40%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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