Российские отели будут штрафовать за рост цен на отдых

В России могут начать штрафовать отели и гостиницы за необоснованный рост цен на размещение. Об этом сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.
«Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке», — сказала Лысенкова. По ее словам, подготовленные совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), разъяснения о штрафах будут направлены в отели и гостиницы, пишет ТАСС.
Стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем выросла на 50% после ввода ограничений на перелеты в Турцию. Путевки на май подорожали на 112%. В это же время стоимость отдыха на Сейшелах обойдется от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, передает агентство Nation News. Туры на Кубу будут дороже турецких путевок примерно на 20 — 30%. Отдых в Арабских Эмиратах для россиян подешевеет на 30 — 40%.
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