Названы самые богатые члены свердловского правительства

Опубликованы декларации о доходах членов свердловского правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больше других в правительстве Свердловской области заработал вице-губернатор Серей Бидонько. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на официальном сайте.

Согласно декларации, в 2020 году Серей Бидонько получил 15,3 млн рублей. В его собственности числится участок площадью более 2 тысяч квадратных метров, дом (331,2 кв. м), квартира (171,3 кв. м) и два нежилых помещения. Его супруга заработала 429 тысяч рублей.

Почти сравнялся с вице-губернатором в доходах министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов (15,28 млн рублей). Он владеет третью квартиры площадью 78,3 кв. м и автомобилем Toyota Land Cruiser (Prado). Супруги в его декларации не значится, однако двое несовершеннолетних детей получили доход по 165 тысяч рублей. В их собственности — по 1/10 квартиры площадью 110 кв. м.

Директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев заработал 13,5 млн рублей, его супруга получила 797 тысяч рублей, несовершеннолетний ребенок 2,2 млн рублей. В собственности супругов квартира площадью 45,2 кв.м, ребенок и его мать владеют еще одной квартирой (82,4 кв.м).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заработал 12,6 млн рублей, его супруга — 5,9 млн. В их собственности квартира площадью 44,6 кв. м и четыре гаража. Жена также владеет земельным участком площадью 808 кв. м и апартаментами (148,7кв. м). Старков также владеет автомобилем Mercedes-Benz GL500.

Остальные члены правительства в 2020 году заработали не более шести млн рублей. Самый низкий доход оказался у министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артема Бахтеева (2,4 млн рублей). Его супруга получила в 2020 году 1,3 млн рублей. В собственности Бахтеева земельный участок площадью 1600 кв. м, жилой дом (198,3 кв.м). В собственности министра также легковой автомобиль УАЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах в 2020 году. Глава региона заработал 6,3 млн рублей — на полмиллиона больше, чем в 2019.