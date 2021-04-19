Аналитики предупредили о неминуемом росте цен на жилье

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Цены повысятся из-за дефицита и ключевой ставки, уверены специалисты Фото:

Из-за низких ставок по ипотеке в России возник дефицит объектов на рынке недвижимости. Однако после отмены государственной программы цены продолжат расти, заявил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с URA.RU.

«Ситуация меняется очень быстро, скорее всего, цены на недвижимость вырастут, даже если ставки по ипотеке будут невысокими. Обслуживать ее будет достаточно сложно, в силу того, что покупка квартир обойдется дороже. Удорожание связано с тем, что спрос превышает предложение, ведь ипотека стала более доступна. Так что если у человека сегодняшний день есть возможность улучшить жилищные условия, лучше взять ипотеку сейчас», — рассказал специалист.

Ставки по ипотеке и, соответственно, конечная стоимость квартиры вырастут, но не из-за отмены государственной программы, а из-за повышения ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«После отмены льготной ипотеки ставки вырастут, но они растут уже сейчас из-за повышения ключевой ставки. Не исключено, что она повысится до 5 (на сегодняшний день — 4,5, — прим. Ред.). Вслед за ней вырастет и ипотечная ставка. Если доходы позволяют оплачивать ипотеку по нынешней ставке, лучше брать ее сейчас», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство РФ уже начало борьбу с ростом цен на жилье. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что влияние на рынок недвижимости оказывает рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, и коронавирусная инфекция. Все это может привести еще и к росту цен по госконтрактам, уточнил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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