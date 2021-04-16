16 апреля 2021

В правительстве РФ начали борьбу с ростом цен на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, многоэтажный дом, недвижимость, новостройка, спальный район, ипотека, жилой комплекс, жк, многоквартирный дом, жк гулливер
Правительство раскрыло несколько предполагаемых причин подорожания жилья Фото:

Российское правительство проанализировало причины роста цен на жилье в стране для дальнейшей борьбы с этим явлением. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и ковид», — рассказал Хуснуллин в ходе совещания по росту цен на жилье. Все это может привести еще и к росту цен по госконтрактам, уточнил он.

Хуснуллин подчеркнул, сейчас это вся имеющаяся информация. Однако нужно провести детальную проверку подорожания жилья в регионах. В ФАС уже ответили, что проверят рынок жилищного строительства, чтобы определить причины роста цен. Зампредседателя правительства также поручил создать штаб по анализу роста цен на недвижимость. Туда войдут представители ФАС, Минстроя и Главгосэкспертизы.

8 апреля президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на жилье в регионах и поручил проверить их. Позже в Минстрое рассказали, как можно удержать стоимость недвижимости на прежнем уровне.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...