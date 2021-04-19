Дочь экс-губернатора Дубровского подала в суд на мэрию Челябинска

Семья Бориса Дубровского намерена снова судиться с мэрией Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны намерена взыскать более 600 тысяч рублей с мэрии Челябинска. Речь идет об управляющей компании «Мой дом». Соответствующее исковое заявление принял арбитражный суд региона.

«Компания „Мой дом“ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному образованию „город Челябинск“ в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (КУиЗО). Она намерена взыскать задолженность за период с 1 августа по 31 декабря 2020 года, включая пени», — говорится в исковом заявлении. Предварительное судебное заседание состоится 27 мая.

УК «Мой дом» обслуживала ряд муниципальных квартир в нескольких многоквартирных домах Челябинска, чьим собственником является муниципалитет. Ранее ей удалось отсудить более миллиона рублей за оплату услуг ЖКХ. Мэрия Челябинска намерена обжаловать это решение.

Связаться с семьей Дубровского не удалось. В КУиЗО Челябинска URA.RU направило запрос, ответ на момент публикации не поступил.