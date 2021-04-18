Юмористы из ЯНАО вышли в четвертьфинал высшей лиги КВН

Команда поборется за выход в полуфинал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда КВН «ИП Бондарев» из Надыма прошла в четвертьфинал высшей лиги. О победе в своих социальных сетях рассказали сами участники команды и пресс-служба департамента молодежной политики и туризма.

«Участие в играх Высшей телевизионной лиги стало возможным благодаря победе команды в сезоне Арктической лиги 2019 года, призовому месту в Первой лиге МС КВН в 2020 году и успешному выступлению в Международном фестивале „КиВиН-2021“», — сообщили URA.RU в пресс-службе профильного ведомства.

Команда «ИП Бондарев» финансируется правительством ЯНАО: покупаются билеты, оплачивается проживание, вносятся организационные взносы. «Для команды не только выделяли средства, а также брали на себя всю административную работу, чтобы участники занимались творчеством», — уточняют в пресс-службе.

Связаться с самими игроками не удалось, на звонки и сообщения в Instagram никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» попала в высшую лигу. Капитан команды Денис Бондарев шел к этому 20 лет.