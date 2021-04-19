Источник: дело против «Мотива» — месть владельцу компании

Сотового оператора подозревают в уклонении от уплаты налогов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства ООО «Екатеринбург-2000» (оператор мобильной связи «Мотив») может быть политической местью бенефициару компании Виталию Кочеткову. По словам источника URA.RU, такая версия популярна во властных кругах и ее обсуждают некоторые представители окружения бизнесмена.

В начале марта в офисе «Мотива» прошли обыски. По данным URA.RU они связаны с уголовным делом в отношении директора компании Алексея Артемасова, возбужденным СК РФ по ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Якобы в 2015—2017 годах компания заключила ряд фиктивных сделок на общую сумму 2,6 млрд рублей.

В 2018 году Виталий Кочетков вместе с группой бизнесменов помог губернатору Евгению Куйвашеву сформировать новую гордуму Екатеринбурга, неподконтрольную экс-вице-мэру Владимиру Тунгусову, и назначить мэром Александра Высокинского. Но после этого часть депутатов из тех, кто был избран бизнес-сообществом, перешла в оппозицию Высокинскому, а часть — поддерживала главу, не считая атаки на него обоснованными. В числе союзников Высокинского был депутат Алексей Вихарев — один из фронтменов кампании-2018 и бизнес-группы, контролирующей рынок ЖКХ Екатеринбурга.

В результате весной 2020-го Вихарева лишили поста главы думской комиссии по местному самоуправлению. А осенью стало известно, что его фамилия может фигурировать в деле о слежках за политиками и бизнесменами Екатеринбурга (сам депутат категорически отрицает причастность). Одним из потерпевших по делу является Виталий Кочетков, с которого, по данным агентства, и могло начаться громкое разбирательство.

«Дело против „Мотива“ может быть ответом старших товарищей Вихарева Кочеткову на последние события во власти Екатеринбурга и уголовное дело о слежках. Силовикам могли помочь со сбором фактуры про его [Кочеткова] активы», — пересказывает кулуарные разговоры источник. Хотя другой собеседник агентства отметил, что, по его данным, следователи начали собирать материалы задолго до первой атаки на Вихарева. Получить комментарий самого Вихарева к моменту публикации не удалось. В приемной Кочеткова корреспонденту не ответили. В Следственном комитете дело против «Мотива» не комментируют.