В Пермском крае ребенку выбили глаз шариковой ручкой

Ребенка готовят к операции, но, по словам родных, глаз спасти не удастся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из школ Кудымкарского района Пермского края 13-летнему мальчику выбили глаз шариковой ручкой. Об этом пишет местное издание «Парма Новости», со ссылкой на родных пострадавшего. Инцидент произошел 15 апреля, по словам родных глаз спасти не удастся.

Андрей, родственник пострадавшего, не стал рассказывать СМИ при каких обстоятельства произошла трагедия. Но, по словам врачей, глаз спасти не удастся, мальчик находится в больнице. «Родители и сам мальчик до сих пор находятся в состоянии стресса и постоянно плачут» — сказал он. По словам родственника, родители настроены на судебное разбирательство.

В межмуниципальном отделе МВД «Кудымкарский» журналистам подтвердили, что 15 апреля в дежурную часть поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 13-летнего подростка с травмой глаза. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

«Я не владею окончательной информацией по происшествию, поэтому пока что-либо комментировать пока не буду. Полиция проводит проверку», — заявила изданию «Парма Новости» директор школы, где произошло ЧП. По словам директора, ученик, который подозревается в нанесении удара, продолжает посещать школу.