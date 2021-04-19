Общественники требуют от Мишустина ввести новые субсидии на жилье

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева направила открытое письмо в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Она предложила обеспечить россиян доступным жильем по социальному найму и ввести субсидии для малоимущих семей.
«Я уверена, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки — субсидии на наем», — передает заявление Разворотневой РИА «Новости». Она отметила, что новая мера позволит поддержать малоимущие семьи, которые тратят большую часть дохода на аренду квартиры.
Она добавила, что покупка жилья в ипотеку недоступна для большинства россиян. При этом, по ее словам, государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей. Значительная часть из них ожидает квартиры от государства более 20 лет. Разворотнева отметила, что еще летом прошлого года она подготовила соответствующий законопроект, однако ничего предпринято не было.
Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому семьи с детьми теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома. Претендовать на такую льготу могут семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также получить льготную ипотеку могут семьи с детьми-инвалидами. Также многодетным семьям расширили ипотечные льготы, напоминает телеканал 360. Эксперт Ирина Радченко объяснила, с чем связан ипотечный бум в России, начавшийся в 2020 году, пишет RT. 18 апреля юристы рассказали, как получить квартиру от государства бесплатно.
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