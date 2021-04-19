Аналитики спрогнозировали стоимость бензина в РФ к концу года

Цены на бензин до конца 2021 года могут вырасти на 8%. Об этом заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
«По базовому сценарию до конца года следует ждать роста примерно на 8%», — передают его слова «Известия». Он уточнил, что прогноз больше относится к стоимости популярной марки АИ-92.
При этом, по мнению руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в целом за оставшийся 2021-й год не превысит 5% — то есть ожидаемого уровня инфляции. Он отметила, что относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1—2%». В Минэнерго заявили, что ситуация с топливообеспечением потребителей внутреннего рынка РФ остается стабильной.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что подорожание топлива в стране в 2021 году могло быть вызвано морозами. Тем временем, в Минэнерго РФ назвали цену на бензин несправедливо низкой. Аналитики призвали готовиться к дальнейшему подорожанию. Они считают, что цены на топливо опередят инфляцию. Представители Госдумы попросили министра финансов Антона Силуанова предоставить информацию о повышении цен на бензин в России, несмотря на введение механизма демпфера.
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