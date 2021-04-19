У вице-мэра Сургута Николая Кривцова идет последняя неделя работы в городской администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургута Николай Кривцов уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Было сразу понятно, что я не вхожу в состав новой команды администрации. Тяжело работать, когда не чувствуешь себя своим», — объяснил свое решение об уходе Кривцов. Он добавил, что в пятницу у него будет последний рабочий день. «Пока возьму паузу. На этот период времени точно буду в Сургуте, у меня здесь семья», — добавил чиновник.

В администрации Сургута Кривцов работал с осени 2016 года. Он курировал городскую коммуналку, комитет по управлению имуществом, управление учета и распределения жилья. До прихода в мэрии работал на сургутской ГРЭС-1 в качестве заместителя главного инженера.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Сургута уже ушел ряд чиновников, связанных с прежней командой мэрии. Также глава Сургута Андрей Филатов поменял директора департамента городского хозяйства. Им стал коммунальщик из Радужного и депутат думы Лангепаса Кирилл Киселев.