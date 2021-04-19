19 апреля 2021

На Челябинскую область надвигаются жара и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Челябинск, торговый центр, ариант, город челябинск, жк святогор
Челябинцев ожидает жаркая и дождливая погода Фото:

В Челябинской области установится жаркая и дождливая погода. Предупреждение об аномальной жаре в большинстве районов региона появилось на сайте областного Гидрометеоцентра. С 24 апреля в регион придет череда осадков.

«По данным синоптиков, днем 21 апреля на территории Челябинска и области ожидается до 17-19 градусов тепла. Из-за погоды в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», — указано на сайте «Челпогода». В ночное время столбики термометров могут опуститься до минусовых температур.

Синоптики добавляют, что челябинцев ждет малооблачная погода с ветром неустойчивых направлений скоростью до 1-6 метров в секунду. С 24 апреля в регионе ожидается несколько дождливых дней. По данным сайта «Гисметео», ветер усилится и к 26 апреля его скорость составит до 15 метров в секунду. Дневные температуры достигнут 12-14 градусов тепла, ночные — до 3-5 градусов выше нуля.

Из-за погодных условий в регионе ожидается обострение ситуации с лесными пожарами. В большинстве районов действует особый противопожарный режим.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...