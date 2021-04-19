В Кургане задержали координатора местного штаба Навального

О задержании Алексея Шварца (слева) стало известно 20 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Сотрудники курганского штаба Алексея Навального сообщили о задержании своего координатора Алексея Шварца. Об этом они 20 апреля написали в telegram-канале местного штаба.

«Только что Алексея Шварца задержали сотрудники полиции», — отметили в штабе. По словам сотрудников организации, на Шварца был составлен административный протокол.

Представители штаба добавили, что Шварца увезли в отдел полиции, который находится на проспекте Конституции, 70. По их словам, его задержала полиция общественной безопасности. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы областного УМВД.

За организацию несогласованной акции 23 января Шварц получил 30 суток административного ареста. В феврале ему дали еще 30 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в митинги. Под арестом находились и другие активисты местного штаба Навального, но они получили меньшие сроки. В начале марта Шварца обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.