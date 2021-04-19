Текслер готовится выступить перед челябинскими элитами

Алексей Текслер (слева) готовится выступить перед коллегами спикера ЗСО Владимира Мякуша (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В повестку заксобрания Челябинской области внесли выступление губернатора региона Алексея Текслера о работе в 2020 году и планах на текущий год. Об этом сообщили URA.RU в областном парламенте.

«В рамках своей тематики комитеты по строительной политике, экологии, а также по промышленной политике и транспорту обсудят проект постановления ЗСО „Об отчете губернатора о результатах деятельности правительства области за 2020 год“ 21 апреля», — пояснили URA.RU в пресс-службе заксобрания.

«Дата самого обращения губернатора уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. «Сейчас мы согласовываем время выступления главы региона. Также решается вопрос о том, где будет проходить выступление главы региона, чтобы его очный формат не нарушал коронавирусных ограничений», — сказал URA.RU спикер заксобрания региона Владимир Мякуш.

Отчет губернатора перед представителями законодательной власти, бизнеса и общественности звучит ежегодно. До пандемии мероприятие могло собирать до нескольких сотен участников.