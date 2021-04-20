Полковники запаса РФ: почему корабли НАТО стремятся в Черное море

У России выстроена сильная оборона в Черном море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военные корабли НАТО стремятся попасть в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам ракетных войск стратегического назначения. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил военный обозреватель, полковник запаса РФ Виктор Литовкин.

«Почему они (корабли НАТО — прим.ред.) рвутся в Черное море? Во-первых, чтобы показывать, кто хозяин в Черном море. А с другой стороны, они прицеливаются к нашим базам ракетных войск стратегического назначения, которые расположены в Калужской, Тверской, Ивановской, Саратовской областях», — объяснил URA.RU Литовкин.

По словам полковника запаса, военные корабли НАТО могут нести ядерные боеголовки. «На этих кораблях находятся „Томагавки“ — крылатая ракета большой дальности. Она летает на две с половиной тысячи километров и может нести ядерную боеголовку», — рассказал Литовкин. При этом, подчеркнул он, отдыхающим на Черном море ничего не угрожает, так как у России выстроена сильная линия обороны в этом регионе.

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в беседе с URA.RU отметил, что все страны, обозначившие военное присутствие в Черном море, обязаны ответственно отнестись к ситуации. «Ошибка в расчетах, столкновение может закончиться весьма печально, поэтому все стороны, которые там присутствуют, обязаны ответственно относиться [к ситуации]. Не дай Бог там произойдет какой-то инцидент. Там особо времени не будет выяснять, кто прав — кто виноват», — заключил собеседник агентства.

Ранее в Госдепе США заявили, что они обеспокоены намерениями РФ приостановить осуществление прохода иностранных военных кораблей и других судов в зоне территориальных вод России Черного моря. Тем временем Великобритания направляет два военных корабля в Черное море, пишет «Национальная служба новостей». Российские корабли уже вышли туда на учения, пишет RT.