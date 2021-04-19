В поселке Варгаши появится индустриальный парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индустриальный парк в рабочем поселке Варгаши (Курганская область) строят на болоте возле крупной свалки. Видео хода строительства URA.RU предоставил один из предпринимателей Кургана знакомый с ситуацией.

«Строят индустриальный парк на болоте. Сейчас еще не самый высокий уровень грунтовых вод. Обычно вода еще на полметра выше. Как здесь можно делать производственную площадку? Не знаю», — поделился курганец.

С его слов, при строительстве должны производить отсыпку глиной. Ее необходимо уплотнить, чтобы вода перестала поступать на место застройки. Кроме того, бизнесмену не понравилось соседство со свалкой. «В Варгашах, на мой взгляд, есть масса других вариантов, где можно построить индустриальный парк. Здесь даже нет железнодорожного тупика. Производителям — потенциальным резидентам — это не очень понравится», — считает инсайдер.

Оперативно уточнить по какой причине выбрано место для строительства индустриального парка в пресс-службе правительства URA.RU не удалось. Направлен запрос.

В июле 2020 года власти сообщали, что в Варгашинском районе началось строительство индустриального парка. Это будет площадка типа «Гринфилд» — то есть зона для новых производств разместится на ранее незастроенном участке, к которому подведут инфраструктуру. Площадь — 28 гектаров. Первый этап — освоение земельного участка размером 9,3 га. Управляющая компания индустриального парка получила на эти цели субсидию из бюджета региона — 51 млн рублей. Вклад инвесторов проекта на первом этапе составит 13 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла топ-10 регионов России с самой сложной социально-экономической ситуацией. Была разработана программа развития области, в рамках которой регион получит 5 млрд рублей. Часть средств пойдет на возведение индустриальных парков.