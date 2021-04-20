Дмитрий Песков согласился со словами Марии Захаровой о ситуации вокруг Чехии и России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают лишенными здравого смысла обвинения Чехии в адрес России во взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, такое поведение Праги мы считаем безосновательным и разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги», — сказал Песков во время конференц-колла. По его мнению, Прага такими действиями старается быть похожей на «старшего товарища за океаном». Представитель Кремля подчеркнул, что в МИД РФ звучат правильные формулировки касаемо этой ситуации.

По словам Пескова, главная цель таких нападок на Россию — это сдерживание. Он отметил, что Москва остается открытой для уважительного диалога. Что касается объявленных в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова чешской полицией, Песков ответил, что эти обвинения абсурдны и факт пересечения указанными лицами границ проверяться не будет.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва выслала 20 чешских дипломатов, сообщает VSE42.ru. Тем временем, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы не были терактом со стороны России, пишет RT.