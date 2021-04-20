Мария Захарова напомнила, что по взрывам во Врбетице было следствие, которые ни к чему не привело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинения в причастности России к взрывам на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году является «маразматическим парадом». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека. Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM». Она добавила, что по этому делу было следствие, однако расследование происшествия ни к чему не пришло.

Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, напоминает «Газета Кемерова». В качестве причины указывается, что дипломаты РФ могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ на это Москва выслала 20 чешских дипломатов, передает «Общественное телевидение России». Тем временем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы не были терактом со стороны России.