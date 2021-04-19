По данным URA.RU, за месяцы работы Алексей Орлов со многими крупными застройщиками уже переговорил — но по отдельности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет первую общую встречу с представителями строительной отрасли, сообщили URA.RU приглашенные на разговор девелоперы. Предполагается, что за закрытыми дверями бизнесмены обсудят с чиновниками правила новой управленческой команды в мэрии, а также обнулят конфликт, который возник при предшественнике Орлова Александре Высокинском. Совещание намечено на четверг, 22 апреля.

«[В мэрию] пришла новая команда, и нужно, как говорится, на берегу обозначить правила, по которым будем вместе работать», — поделился один из застройщиков. Представительство бизнеса, по данным URA.RU, не будет широким. Один источник называет компании «ЛСР. Недвижимость—Урал», «Синара-Девелопмент», «Форум-групп», а также «Гильдию строителей Урала». «Это тот случай, когда больше не значит лучше», — сказал он. Другой инсайдер анонсировал присутствие и других топов — например, «Малышева-73» и УГМК.

В совещании будет участвовать новый вице-мэр по строительству Рустам Галямов, к которому строители пока только присматриваются. Он описал URA.RU свои ожидания от встречи лаконично: «Мы настроены на диалог, выстраивание взаимоотношений [с представителями отрасли]». Глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников на момент публикации был недоступен для комментариев.

Как писало URA.RU, отношения между застройщиками и командой Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020-го) были непростыми. Чиновники заявляли о желании навести порядок в строительной и земельной сферах, а застройщики обвиняли горадминистрацию в злоупотреблении полномочиями и интригах. В итоге в октябре 2020-го гильдия объявила о разрыве контактов с «серым домом», а в декабре бизнесмены в присутствии губернатора Евгения Куйвашева просили отправить вице-мэра Алексея Бирюлина в отставку.