Владельцы крупных строительных компаний заявили о прекращении диалога с мэрией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройщики Екатеринбурга выходят из диалога с городскими властями. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации строителей Урала и свердловского Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по итогам закрытого собрания бизнесменов (которое готовилось в режиме секретности) в БЦ «Президент». Таким образом представители отрасли отреагировали на отказ гордумы утверждать выгодные для них градостроительные правила.

Предполагалось, что принятие документа поставит на паузу конфликт коммерсантов с городскими властями, длившийся с конца 2019 года. По итогам продолжительных переговоров мэрия согласилась изменить коэффициенты застройки участков, что позволило бы строителям возводить больше зданий и, соответственно, увеличить прибыль.

Однако комиссия гордумы по городскому хозяйству отклонила проект. Депутаты высказали обеспокоенность уплотнением застройки и возможным обострением дефицита мест в школах и детсадах. Из-за того, что против документа голосовали депутаты, которые считаются сторонниками мэра Александра Высокинского, «серый дом» обвинили в недоговороспособности (хотя, имел ли место сговор администрации и депутатов, доподлинно не известно).

«К сожалению, мы вынуждены признать имитационный характер встречных усилий со стороны муниципалитета. За указанный период не произошло сколько-нибудь значимых улучшений, следует признать, что взаимодействие оказалось неэффективным. <…> В данной ситуации <…> мы заявляем о нецелесообразности продолжения диалога с администрацией города Екатеринбурга. В связи с этим гильдия и строительный комитет отзывают полномочия всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга», — говорится в заявлении, принятом, по информации URA.RU, единогласно.